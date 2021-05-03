На Закарпатті поліція розслідує поширення листівок із погрозами угорській діаспорі

У Береговому невідомі розклеїли листівки з погрозами на адресу угорської діаспори.
Про це повідомляє пресслужба поліції Закарпаття.
«Поліцейські Берегового зафіксували факт поширення листівок із погрозами українцям угорського походження. Провокативні надписи виявили на кількох будинках місцевих жителів», — заявили в поліції.
Слідчі поліції кваліфікують такі дії зловмисників за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України — порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності, поєднані з погрозами. Поліція шукає причетних до злочину осіб, їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.
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