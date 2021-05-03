На Закарпатье полиция расследует распространение листовок с угрозами венгерской диаспоре

В Берегово неизвестные расклеили листовки с угрозами в адрес венгерской диаспоры.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатья.
«Полицейские Берегово зафиксировали факт распространения листовок с угрозами украинцам венгерского происхождения. Провокационные надписи обнаружили на нескольких домах местных жителей», — заявили в полиции.
Следователи полиции квалифицируют такие действия злоумышленников по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса — нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, объединенные с угрозами. Полиция ищет причастных к преступлению лиц, им грозит до пяти лет лишения свободы.
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