США підтримали Чехію в її «мужній відповіді на смертоносні дії Росії»

Державний департамент США підтримав рішення Чехії виключити «Росатом» із тендера на будівництво енергоблоку АЕС і вислати з країни послів РФ, які мають звʼязки з розвідкою. Про це йдеться у заяві речника Держдепартаменту Неда Прайса.

«Держсекретар Ентоні Блінкен сьогодні поговорив із премʼєр-міністром Чехії Андрієм Бабішем. Держсекретар Блінкен підкреслив солідарність США з Чеською Республікою в її мужній відповіді на підривні і смертоносні дії Росії на чеській землі», — заявив Прайс.

Блінкен та Бабіш погодились, що треба зберегти єдність і рішучість у відповідь на дестабілізуючі дії Росії.

Окрім цього, Штати заявили, що рішення Чехії виключити «Росатом» з тендера на будівництво енергоблоку АЕС «Дуковани» і різко скоротити присутність російської розвідки в Празі підвищить безпеку самої Чехії.