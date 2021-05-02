США поддержали Чехию в ее «мужественном ответе на смертоносные действия России»

Государственный департамент США поддержал решение Чехии исключить «Росатом» из тендера на строительство энергоблока АЭС и выслать из страны послов РФ, имеющих связи с разведкой. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса.
«Госсекретарь Энтони Блинкен сегодня поговорил с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Госсекретарь Блинкен подчеркнул солидарность США с Чешской Республикой в ее мужественном ответе на подрывные и смертоносные действия России на чешской земле», — заявил Прайс.
Блинкен и Бабиш согласились, что надо сохранить единство и решимость в ответ на дестабилизирующие действия России.
Кроме этого, Штаты заявили, что решение Чехии исключить «Росатом» из тендера на строительство энергоблока АЭС «Дукованы» и резко сократить присутствие российской разведки в Праге повысит безопасность самой Чехии.
- 18 апреля правительство Чехии обвинило российское ГРУ в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, тогда погибли два человека. После этого Чехия выслала 18 российских дипломатов, 13 из которых подозреваются в работе на российские спецслужбы — Главное разведывательное управление (ГРУ) и Службу внешней разведки (СВР). Чехия считает, что ГРУ и СВР причастны к подрыву склада боеприпасов в деревне Врбетице.
- В знак солидарности высылать дипломатов РФ начали Литва, Латвия, Эстония, Польша, Словакия и другие страны.
- 23 апреля журналисты сообщили, что группа ГРУ находилась также в Болгарии в 2014 и 2015 году во время серии взрывов на военных складах. Она же, вероятно, причастна и к отравлению «Новичком» Гебрева. Среди участников отравления — организатор переворота в Черногории.
- В расследовании журналистов Bellingcat говорится, что операция ГРУ на складе в Чехии и отравление Гебрева были частью диверсии против Украины.