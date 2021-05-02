США поддержали Чехию в ее «мужественном ответе на смертоносные действия России»

Государственный департамент США поддержал решение Чехии исключить «Росатом» из тендера на строительство энергоблока АЭС и выслать из страны послов РФ, имеющих связи с разведкой. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса.

«Госсекретарь Энтони Блинкен сегодня поговорил с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Госсекретарь Блинкен подчеркнул солидарность США с Чешской Республикой в ее мужественном ответе на подрывные и смертоносные действия России на чешской земле», — заявил Прайс.

Блинкен и Бабиш согласились, что надо сохранить единство и решимость в ответ на дестабилизирующие действия России.

Кроме этого, Штаты заявили, что решение Чехии исключить «Росатом» из тендера на строительство энергоблока АЭС «Дукованы» и резко сократить присутствие российской разведки в Праге повысит безопасность самой Чехии.