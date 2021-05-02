Уряд згадав про «кращі практики корпоративного управління» і просить наглядову раду «Нафтогазу» не звільнятися

Кабінет міністрів просить наглядову раду «Нафтогазу» залишитися на посадах до обрання через конкурс нового її складу.

Про це йдеться в заяві уряду.

Так Кабмін відреагував на заяву наглядової ради від 30 квітня, у якій вона оголосила про свою відставку.

«Уряд сподівався, що наглядова рада «Нафтогазу», у продовження кращих практик корпоративного управління, пристане на позицію щодо подальшого виконання своїх обов’язків. Це забезпечить якісне, незалежне та стале управління найбільшою державною компанією НАК «Нафтогаз України», — заявили в Кабміні.