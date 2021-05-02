Кабмин вспомнил о «лучших практиках корпоративного управления» и просит набсовет «Нафтогаза» не увольняться

Кабинет министров попросил наблюдательный совет «Нафтогаза» остаться на должностях до избрания по конкурсу нового ее состава.

Об этом говорится в заявлении правительства.

Так Кабмин отреагировал на заявление наблюдательного совета от 30 апреля, в котором его члены объявили о своей отставке.

«Правительство надеется, что наблюдательный совет «Нафтогаза», в продолжение лучших практик корпоративного управления, примет предложение о дальнейшем исполнении своих обязанностей. Это обеспечит качественное, независимое и устойчивое управление крупнейшей государственной компанией НАК «Нафтогаз Украины», — заявили в Кабмине.