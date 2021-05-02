Кабмин вспомнил о «лучших практиках корпоративного управления» и просит набсовет «Нафтогаза» не увольняться

Кабинет министров попросил наблюдательный совет «Нафтогаза» остаться на должностях до избрания по конкурсу нового ее состава.
Об этом говорится в заявлении правительства.
Так Кабмин отреагировал на заявление наблюдательного совета от 30 апреля, в котором его члены объявили о своей отставке.
«Правительство надеется, что наблюдательный совет «Нафтогаза», в продолжение лучших практик корпоративного управления, примет предложение о дальнейшем исполнении своих обязанностей. Это обеспечит качественное, независимое и устойчивое управление крупнейшей государственной компанией НАК «Нафтогаз Украины», — заявили в Кабмине.
- Вечером 30 апреля стало известно, что все члены наблюдательного совета компании «Нафтогаз» подали письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий.
- Напомним, правительство 28 апреля уволило главу «Нафтогаза» Андрея Коболева и наблюдательный совет, поэтому до избрания нового состава правления его функции должен был выполнять действующий.
- Причиной для отставки главы и набсовета «Нафтогаза» правительство назвало их неудовлетворительную работу — в 2020 году компания не получила прибыли, только понесла убытки. Новым руководителем компании сроком на один год назначен Юрий Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики.
- Госдепартамент США, а также страны «Большой семерки» отреагировали на увольнение Коболева, подчеркнув необходимость уважения к корпоративному управлению.