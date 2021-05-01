ЄС почне тестування своїх COVID-паспортів у семи країнах

Європейський Союз тестуватиме власні коронавірусні паспорти у три етапи. До першого потраплять сім країн.

Про це пише грецьке видання Ekathimerini з посиланням на європейських чиновників.

Розпочнеться тестування вже у травні. Ці паспорти використовуватимуть у Греції, Іспанії, Мальті, Болгарії, Естонії та Люксембургу. Водночас ще одна країна, де поширений туризм — Кіпр — потрапила до другого етапу.