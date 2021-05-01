ЕС начнет тестирование своих COVID-паспортов в семи странах

Европейский Союз будет тестировать собственные коронавирусные паспорта в три этапа. В первый попадут семь стран.

Об этом пишет греческое издание Ekathimerini со ссылкой на европейских чиновников.

Начнется тестирование уже в мае. Эти паспорта будут использовать в Греции, Испании, Мальте, Болгарии, Эстонии и Люксембурге. В то же время еще одна страна, где распространен туризм — Кипр — попала во второй этап.