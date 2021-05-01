ЕС начнет тестирование своих COVID-паспортов в семи странах

Европейский Союз будет тестировать собственные коронавирусные паспорта в три этапа. В первый попадут семь стран.
Об этом пишет греческое издание Ekathimerini со ссылкой на европейских чиновников.
Начнется тестирование уже в мае. Эти паспорта будут использовать в Греции, Испании, Мальте, Болгарии, Эстонии и Люксембурге. В то же время еще одна страна, где распространен туризм — Кипр — попала во второй этап.
По словам чиновников, технически цифровые сертификаты о вакцинации будут готовы к 1 июня, а полноценно заработают с 30 июня. Они необходимы для того, чтобы свободно путешествовать в ЕС.
- Отметим, с 15 июня в странах Европейского Союза будут действовать санитарные сертификаты, содержащие информацию о прививках, результатах ПЦР-тестов и другой информацией для облегчения путешествий во время пандемии коронавируса.
- Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует разрешить въезд привитым от коронавируса туристам.
- Украина тоже договорилась с Еврокомиссией сделать совместимыми украинский и европейский цифровые сертификаты об иммунитете от COVID-19.