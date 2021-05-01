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ЕС начнет тестирование своих COVID-паспортов в семи странах

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:

Европейский Союз будет тестировать собственные коронавирусные паспорта в три этапа. В первый попадут семь стран.

Об этом пишет греческое издание Ekathimerini со ссылкой на европейских чиновников.

Начнется тестирование уже в мае. Эти паспорта будут использовать в Греции, Испании, Мальте, Болгарии, Эстонии и Люксембурге. В то же время еще одна страна, где распространен туризм — Кипр — попала во второй этап.

По словам чиновников, технически цифровые сертификаты о вакцинации будут готовы к 1 июня, а полноценно заработают с 30 июня. Они необходимы для того, чтобы свободно путешествовать в ЕС.