ВООЗ схвалила пʼяту вакцину від коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) внесла американську вакцину від коронавірусу Modernа у список рекомендованих для екстреного використання — це пришвидшить її постачання у рамках програми COVAX.

Про це йдеться у заяві організації.

ВООЗ рекомендувала використання препарату для людей від 18 років і старше, його ефективність склала 94,1%. Раніше компанія заявляла, що антитіла проти коронавірусу залишаються в організмі людини через 6 місяців після введення вакцини. Окремо компанія запевнила, що випадки тромбозу венозного синусу головного мозку (CVST) у людей не пов’язані з уведенням цієї вакцини.