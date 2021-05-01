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ВОЗ одобрила пятую вакцину от коронавируса

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:
ВОЗ одобрила пятую вакцину от коронавируса

SOPA Images / Contributor

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла американскую вакцину от коронавируса Moderna в список рекомендованных для экстренного использования — это ускорит ее поставки в рамках программы COVAX.

Об этом говорится в заявлении организации.

ВОЗ рекомендовала использование препарата для людей от 18 лет и старше, его эффективность составила 94,1%. Ранее компания заявляла, что антитела против коронавируса остаются в организме человека через 6 месяцев после введения вакцины. Отдельно компания заверила, что случаи тромбоза венозного синуса головного мозга (CVST) у людей не связаны с введением этой вакцины.

Это пятая вакцина, которая получила одобрение организации. Ранее ВОЗ позволила использовать вакцины от Pfizer-BioNTech, Janssen (принадлежит корпорации Johnson & Johnson) и два варианта препарата от AstraZeneca (индийская и южнокорейская).

В США применение вакцины от Moderna позволили 16 декабря, несколько дней спустя — в Евросоюзе. Компания также заключила контракты на поставку препарата с Великобританией, Канадой, Японией, Южной Кореей, Швейцарией, Израилем и рядом других стран.