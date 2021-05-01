ВОЗ одобрила пятую вакцину от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла американскую вакцину от коронавируса Moderna в список рекомендованных для экстренного использования — это ускорит ее поставки в рамках программы COVAX.

Об этом говорится в заявлении организации.

ВОЗ рекомендовала использование препарата для людей от 18 лет и старше, его эффективность составила 94,1%. Ранее компания заявляла, что антитела против коронавируса остаются в организме человека через 6 месяцев после введения вакцины. Отдельно компания заверила, что случаи тромбоза венозного синуса головного мозга (CVST) у людей не связаны с введением этой вакцины.