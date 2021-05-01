ВОЗ одобрила пятую вакцину от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла американскую вакцину от коронавируса Moderna в список рекомендованных для экстренного использования — это ускорит ее поставки в рамках программы COVAX.
Об этом говорится в заявлении организации.
ВОЗ рекомендовала использование препарата для людей от 18 лет и старше, его эффективность составила 94,1%. Ранее компания заявляла, что антитела против коронавируса остаются в организме человека через 6 месяцев после введения вакцины. Отдельно компания заверила, что случаи тромбоза венозного синуса головного мозга (CVST) у людей не связаны с введением этой вакцины.
Это пятая вакцина, которая получила одобрение организации. Ранее ВОЗ позволила использовать вакцины от Pfizer-BioNTech, Janssen (принадлежит корпорации Johnson & Johnson) и два варианта препарата от AstraZeneca (индийская и южнокорейская).
В США применение вакцины от Moderna позволили 16 декабря, несколько дней спустя — в Евросоюзе. Компания также заключила контракты на поставку препарата с Великобританией, Канадой, Японией, Южной Кореей, Швейцарией, Израилем и рядом других стран.
- 30 ноября 2020 года Moderna объявила окончательные результаты третьей фазы испытаний своей вакцины. Они доказали ее эффективность на 94,1%. Вакцина может храниться в обычном домашнем или медицинском холодильнике до 30 дней без потери своих свойств. В ходе исследования выяснилось, что этот препарат обеспечивает иммунитет минимум на три месяца. Цена одной дозы mRNA-1273 будет колебаться от $25 до $37.