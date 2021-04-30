КМДА опублікувала перелік обмежень, які діятимуть у Києві з 1 травня

Із суботи, 1 травня, у Києві послаблюють карантин, будуть діяти обмеження «помаранчевої» зони — відновить роботу у звичайному режим громадський транспорт, почнуть працювати заклади торгівлі, торгово-розважальні центри, ринки, ярмарки, заклади громадського харчування, спортивні зали та фітнес-центри. А 5 травня місто відновить навчальний процес у школах, садочках і вишах.

Водночас Київська міська державна адміністрація опублікувала перелік заборон, які діятимуть з 1 травня:

проводити масові заходи за участю більше ніж однієї особи на 4 кв. м або наповненістю залів понад 50%;

робота кінотеатрів та інших закладів культури з наповненістю залів понад 50%;

завантаженість громадського транспорту понад 50%;

проведення дискотек, робота нічних клубів, а також святкові заходи, банкети, майстер-класи в закладах харчування;

робота закладів громадського харчування після 24:00 і до 07:00, крім доставки та замовлень навинос;

розміщувати в закладах харчування відвідувачів на відстані менше ніж 2 метри між столами та понад 4 особи за одним столом;

обслуговувати відвідувачів без дистанції у черзі у 1,5 м й без масок;

діяльність закладів з розміщення (хостелів), крім готелів, санаторно-курортних закладів і реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю;

відвідувати заклад освіти, якщо на самоізоляції перебувають понад 50% учнів або персоналу;

проводити в закладах освіти масові заходи з участю понад однієї групи (класу) та з глядачами;

діяльність спортзалів та фітнес-центрів, якщо відвідувачів більше ніж 1 особа на 10 кв. м, басейнів — понад 4 особи на одній доріжці для індивідуальних занять або понад 6 осіб для спортивно-тренувальних груп.

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Нагадаємо, що Державна комісія з надзвичайних ситуацій перевела столицю з 1 травня в «жовту» зону, однак мер Києва Віталій Кличко заявив, що будуть діяти обмеження «помаранчевої» зони.