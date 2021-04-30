КГГА опубликовала перечень ограничений, которые будут действовать в Киеве с 1 мая

С субботы, 1 мая, в Киеве ослабляют карантин, будут действовать ограничения «оранжевой» зоны — возобновит работу в обычном режиме общественный транспорт, начнут работать учреждения торговли, торгово-развлекательные центры, рынки, ярмарки, заведения общественного питания, спортивные залы и фитнес-центры. А 5 мая город восстановит учебный процесс в школах, садах и вузах.

В то же время Киевская городская государственная администрация опубликовала перечень запретов, которые будут действовать с 1 мая:

проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. м или наполненностью залов более 50%;

работа кинотеатров и других учреждений культуры с наполненностью залов более 50%;

загруженность общественного транспорта более 50%;

проведение дискотек, работа ночных клубов, а также праздничные мероприятия, банкеты, мастер-классы в учреждениях питания;

работа общепита после 24:00 и до 07:00, кроме доставки и заказов навынос;

размещать в заведениях питания посетителей на расстоянии менее 2 метров между столами и более 4 человек за столом;

обслуживать посетителей без дистанции в очереди в 1,5 м и без масок;

деятельность учреждений по размещению (хостелов), кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений и реабилитационных учреждений для людей с инвалидностью;

посещать учебное заведение, если на самоизоляции находятся более 50% учащихся или персонала;

проводить в учебных заведениях массовые мероприятия с участием более одной группы (класса) и со зрителями;

деятельность спортзалов и фитнес-центров, если посетителей более 1 человека на 10 кв. м, бассейнов — если больше 4 человек на одной дорожке для индивидуальных занятий или более 6 человек для спортивно-тренировочных групп.

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Предыдущий слайд Следующий слайд Показать на весь экран Пресс-служба КГГА

Напомним, Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям перевела столицу с 1 мая в «желтую» зону, однако мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будут действовать ограничения «оранжевой» зоны.