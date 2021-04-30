КГГА опубликовала перечень ограничений, которые будут действовать в Киеве с 1 мая

С субботы, 1 мая, в Киеве ослабляют карантин, будут действовать ограничения «оранжевой» зоны — возобновит работу в обычном режиме общественный транспорт, начнут работать учреждения торговли, торгово-развлекательные центры, рынки, ярмарки, заведения общественного питания, спортивные залы и фитнес-центры. А 5 мая город восстановит учебный процесс в школах, садах и вузах.
В то же время Киевская городская государственная администрация опубликовала перечень запретов, которые будут действовать с 1 мая:
- проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. м или наполненностью залов более 50%;
- работа кинотеатров и других учреждений культуры с наполненностью залов более 50%;
- загруженность общественного транспорта более 50%;
- проведение дискотек, работа ночных клубов, а также праздничные мероприятия, банкеты, мастер-классы в учреждениях питания;
- работа общепита после 24:00 и до 07:00, кроме доставки и заказов навынос;
- размещать в заведениях питания посетителей на расстоянии менее 2 метров между столами и более 4 человек за столом;
- обслуживать посетителей без дистанции в очереди в 1,5 м и без масок;
- деятельность учреждений по размещению (хостелов), кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений и реабилитационных учреждений для людей с инвалидностью;
- посещать учебное заведение, если на самоизоляции находятся более 50% учащихся или персонала;
- проводить в учебных заведениях массовые мероприятия с участием более одной группы (класса) и со зрителями;
- деятельность спортзалов и фитнес-центров, если посетителей более 1 человека на 10 кв. м, бассейнов — если больше 4 человек на одной дорожке для индивидуальных занятий или более 6 человек для спортивно-тренировочных групп.
Напомним, Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям перевела столицу с 1 мая в «желтую» зону, однако мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будут действовать ограничения «оранжевой» зоны.
- Адаптивный карантин в Украине продлили до 30 июня. Главный санврач страны Виктор Ляшко 23 апреля сообщил, что из «красной» зоны на этой неделе выйдут Киевская, Запорожская и Полтавская области, а также Киев.
- Правительство решило не менять правила карантина на время Пасхи и майских праздников. В то же время призывают религиозные учреждения и верующих соблюдать ряд правил во время богослужений. В частности, в церковь советуют идти только одному члену семьи.