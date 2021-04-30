Джерела: Мендель йде з посади прессекретаря Зеленського

Юлія Мендель піде з посади прессекретаря президента Володимира Зеленського, яку вона займає майже два роки. Про це повідомили джерела «Бабеля» в Офісі глави держави.

Хто саме займе цю посаду — поки невідомо. Джерела уточнили, що Мендель сама написала заяву про звільнення.

«Бабель» намагається взяти коментар у Юлії Мендель і опублікує його, щойно отримає.