В Офісі президента відхрестилися від слів Мендель про «українську російську мову»: Її особиста думка

Висловлювання прессекретаря президента Володимира Зеленського Юлії Мендель про «українську російську мову» є її приватною думкою.

Про це заявив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі «Радіо НВ».

На Банковій наголосили, що не порушують мовне питання. «Ми, навпаки, не порушуємо мовне питання. Я думаю, що це окрема думка прессекретаря президента і міністра внутрішніх справ [Арсена Авакова] щодо того, що нема монополії на російську мову у однієї країни [Росії]», — сказав Тимошенко.

Про що йдеться?

Речниця президента Юлія Мендель 4 квітня в ефірі каналу «Дім» заявила, що в Україні є «українська російська мова».

«Українська мова, як і ідентичність, — куди більше явище, ніж виключно протистояння Росії, і в цьому наше поки не усвідомлене багатство. А російська, точніше українська російська, — частина культурного розмаїття нашої країни […] Росія не є монополістом на російську мову. І нам час давно самим демонополізувати російську. І гучно сказати, що в Україні є українська російська мова», — сказала Мендель.

Водночас Мендель наголосила, що українська мова має бути захищена: «І сьогодні вона захищена. Але повинні бути захищені і громадяни. І не важливо, яку мову вони використовують в побуті. Адже найбільша цінність — це людина».

Незадовго до її заяв глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков також наголосив, що російська мова не належить Росії, та запропонував розвивати «нашу російську мову».

«Я, російськомовний український націоналіст, впевнений, що ми повинні вітати розвиток нашої російської мови, якою розмовляють мільйони українців, і давати йому можливість вільно розвиватися», — написав міністр у Facebook.

Аваков також запропонував створити якісний російськомовний проукраїнський телеканал, який міг би зламати пропагандистську монополію Росії на міжнародному інформаційному ринку.