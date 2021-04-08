В Офисе президента открестились от слов Мендель об «украинском русском языке»: Ее личное мнение

Высказывания пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлии Мендель об «украинском русском языке» является ее частным мнением.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире «Радио НВ».

На Банковой отметили, что не затрагивают языковой вопрос. «Мы, наоборот, не поднимаем языковой вопрос. Я думаю, что это частное мнение пресс-секретаря президента и министра внутренних дел [Арсена Авакова] о том, что нет монополии на русский язык в одной страны [России]», — сказал Тимошенко.

О чем идет речь?

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель 4 апреля в эфире канала «Дом» заявила, что в Украине есть «украинский русский язык».

«Украинский язык, как и идентичность, — куда большее явление, чем исключительно противостояния России, и в этом наше пока не осознанное богатство. А русский, точнее украинский русский — часть культурного разнообразия нашей страны [...] Россия не является монополистом на русский язык. И нам пора давно самым демонополизировать русский. И громко сказать, что в Украине есть украинский русский язык», — сказала Мендель.

В то же время Мендель подчеркнула, что украинский язык должен быть защищен: «И сегодня он защищен. Но должны быть защищены и граждане. И не важно, какой язык они используют в быту. Ведь самая большая ценность — это человек».

Незадолго до ее заявлений глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков также подчеркнул, что русский язык не принадлежит России, и предложил развивать «наш русский язык».

«Я, русскоязычный украинский националист, уверен, что мы должны приветствовать развитие нашего русского языка, на котором говорят миллионы украинцев , и давать ему возможность свободно развиваться», — написал министр в Facebook.

Аваков также предложил создать качественный русскоязычный проукраинский телеканал, который мог бы сломать пропагандистскую монополию России на международном информационном рынке.