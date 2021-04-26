Шеф-редактор каналу «Дом» пояснив участь Мендель у їхньому шоу: Не просто якийсь експерт, а реальний стейкхолдер

Речницю президента Юлію Мендель вирішили залучити до програми «Погляд з Банкової» на телеканалі «Дом», щоб жителі окупованих території Донбасу і Криму «реально розуміли», що з ними говорить Банкова, а «не просто якийсь експерт».

Про це в інтерв’ю «Бабелю» розповів шеф-редактор каналу «Дом» Олексій Мацука.

«Я розумію, якщо дивитися з точки зору журналіста, ми хочемо бачити гострі запитання. Але ми щоразу думаємо, чи допоможе це людям у Донецьку чи Луганську розібратися з конкретною темою. Ми спеціально [Леоніда] Кравчука просимо ще щось уточнювати і розжовувати. У Мендель свій порядок денний, у нього — свій. Зрозуміло, що Мендель не фахівець у питаннях кордону і ядерної зброї. Але ми шукаємо форму, щоб люди в Донецьку, Луганську й у Криму реально зрозуміли, що з ними говорить Банкова. Не просто якийсь експерт, а реальний стейкхолдер», — сказав він.

За словами Мацуки, він сам зателефонував Мендель і запропонував їй долучитися до проєкту. «Вона не може запропонувати сама, у нас є статут, за яким вони не можуть прийти так: “А дайте-но я зараз буду”, не можна так робити», — стверджує він.

Разом з тим Мацука каже, що телеканал також запрошує на ефіри й представників опозиції, наприклад міністра закордонних справ за президентства Петра Порошенка Павла Клімкіна. Але додає, що телеканал проти хейт-спічу у студії.

«Питання ще в тому, а офіційна позиція цих людей у чому? Якщо ти приходиш на офіційну розмову, розкажи про щось потрібне нашій аудиторії. Ми хочемо в політичних справах бути максимально нейтральними, розумієш? […] Ми не хочемо у студії хейт-спічу. […] За профільними темами нашого мовлення — Донбас, політико-дипломатичний шлях, гуманітарна ситуація — ми відкриті для всіх. На каналі «Дом» немає шоу, де люди один на одного кричать, у нас інший, дуже специфічний формат», — пояснив Мацука.