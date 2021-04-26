Шеф-редактор канала «Дом» объяснил участие Мендель в их шоу: Не просто какой-то эксперт, а реальный стейкхолдер

Пресс-секретаря президента Юлию Мендель решили привлечь к программе «Взгляд с Банковой» на телеканале «Дом», чтобы жители оккупированных территорий Донбасса и Крыма «реально понимали», что с ними говорит Банковая, а «не просто какой-эксперт».

Об этом в интервью «Бабелю» рассказал шеф-редактор «Дом» Алексей Мацука.

«Я понимаю, если смотреть с точки зрения журналиста, мы хотим видеть острые вопросы. Но мы каждый раз думаем, поможет ли это людям в Донецке или Луганске разобраться с конкретной темой. Мы специально [Леонида] Кравчука просим еще что-то уточнять и разжевывать. У Мендель своя повестка, у него — своя. Понятно, что Мендель не специалист в вопросах границы и ядерного оружия. Но мы ищем форму, чтобы люди в Донецке, Луганске и в Крыму реально поняли, что с ними говорит Банковая. Не просто какой-то эксперт, а реальный стейкхолдер», — сказал он.

По словам Мацуки, он сам позвонил Мендель и предложил ей присоединиться к проекту. «Она не может предложить сама, у нас есть устав, по которому они не могут прийти [и сказать]: “А дайте-ка я сейчас буду”, нельзя так делать», — утверждает он.

Вместе с тем, Мацука говорит, что телеканал также приглашает на эфиры и представителей оппозиции — например министра иностранных дел при президентстве Петра Порошенко Павла Климкина. Но, добавляет, телеканал против того, чтобы в студии был хейт-спич.

«Вопрос еще в том, а официальная позиция этих людей в чем? Если ты приходишь на официальную беседу, расскажи о чем-то нужном нашей аудитории. Мы хотим в политических делах быть максимально нейтральными, понимаешь? [...] Мы не хотим в студии хейт-спича [...] По профильным темам нашего вещания — Донбасс, политико-дипломатический путь, гуманитарная ситуация — мы открыты для всех. На канале «Дом» нет шоу, где люди друг на друга орут — у нас другой, очень специфический формат», — пояснил Мацука.