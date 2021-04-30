Источники: Мендель уходит с поста пресс-секретаря Зеленского

Юлия Мендель уйдет с поста пресс-секретаря президента Владимира Зеленского, который она занимает почти два года. Об этом сообщили источники «Бабеля» в Офисе главы государства.

Кто именно займет этот пост — пока неизвестно. Источники уточнили, что Мендель сама написала заявление об увольнении.

«Бабель» пытается взять комментарий у Юлии Мендель и опубликует его, как только получит.