Источники: Мендель уходит с поста пресс-секретаря Зеленского

Юлия Мендель уйдет с поста пресс-секретаря президента Владимира Зеленского, который она занимает почти два года. Об этом сообщили источники «Бабеля» в Офисе главы государства.
Кто именно займет этот пост — пока неизвестно. Источники уточнили, что Мендель сама написала заявление об увольнении.
«Бабель» пытается взять комментарий у Юлии Мендель и опубликует его, как только получит.
- Напомним, Мендель стала пресс-секретарем Зеленского вскоре после его вступления в должность — 3 июня 2019 года. В разное время она работала на телеканалах ICTV, «Эспрессо», «112 Украина» и «Интер». Сотрудничала с The New York Times и Politico.
- В 2019 году Мендель оттолкнула журналиста «Радио Свобода» Сергея Андрушко, когда тот пытался задать вопрос тогдашнему главе Офиса президента Андрею Богдану. Многие журналисты возмутились этим поступком. В частности, группа журналистов «Инициатива 34» после этого призвала Зеленского уволить Мендель за непрофессиональное поведение в отношении журналистов.
- Мендель с 15 марта 2021 года присоединилась к программе «Взгляд с Банковой» на телеканале «Дом». В частности, в одной из программ она заявила, что в Украине есть «украинский русский язык». Эти ее высказывания в Офисе президента назвали «частным мнением».