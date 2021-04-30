Суддя Царевич оприлюднила декларацію за 2020 рік. Нічого не заробила, але двічі отримала по 100 тисяч гривень як подарунок

Суддя Оксана Царевич, яка після рішення Верховного суду від 17 березня повернулася на роботу в Печерський райсуд Києва, оприлюднила свою декларацію за 2020 рік.

Ці дані розміщені на сайті Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК).

Царевич вказала, що торік нічого не заробила, але отримала два грошові подарунки по 100 тисяч гривень від, імовірно, родичів — Царевич Наталії Ігорівни та Царевич Марії Іванівни.

Суддя задекларувала квартиру в Києві площею 63,3 кв. м придбану у 2012 році, а також автомобіль Kia Rio 2016 року випуску і придбаний у тому ж році.