Судья Царевич обнародовала декларацию за 2020 год. Ничего не заработала, но дважды получила по 100 тысяч гривен как подарок

Судья Оксана Царевич, которая после решения Верховного суда от 17 марта вернулась на работу в Печерский райсуд Киева, обнародовала свою декларацию за 2020 год.
Эти данные размещены на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК).
Царевич указала, что в прошлом году ничего не заработала, но получила два денежные подарка по 100 тысяч гривен от, вероятно, родственников — Царевич Натальи Игоревны и Царевич Марии Ивановны.
Судья задекларировала квартиру в Киеве площадью 63,3 кв. м, приобретенную в 2012 году, а также автомобиль Kia Rio 2016 года выпуска и купленный в том же году.
Напомним, 17 марта Верховный суд отменил указ президента от 29 сентября 2016 года об увольнении Царевич с должности судьи Печерского суда из-за нарушения присяги. В 2014 году она лишила водительских удостоверений четырех участников автопробега в «Межигорье» — резиденцию Виктора Януковича.
Кто такая Оксана Царевич?
Оксану Царевич обвиняли в том, что зимой 2014 году она вынесла неправосудные решения: забрала права у четырех участников автопробега в «Межигорье» — резиденцию Виктора Януковича. Корреспондент «Бабеля» Оксана Коваленко — одна из четырех пострадавших от действий Царевич. Оксана и другие пострадавшие вместе с адвокатом Романом Маселко в течение шести с половиной лет пытались добиться обвинительного приговора для судьи Царевич.
Однако в июне 2020 года Шевченковский суд Киева признал Царевич невиновной — якобы из-за отсутствия доказательств. Суд шел четыре года. Сейчас Апелляционный суд рассматривает апелляционную жалобу на решение Шевченковского суда.