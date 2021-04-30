Судья Царевич обнародовала декларацию за 2020 год. Ничего не заработала, но дважды получила по 100 тысяч гривен как подарок

Судья Оксана Царевич, которая после решения Верховного суда от 17 марта вернулась на работу в Печерский райсуд Киева, обнародовала свою декларацию за 2020 год.

Эти данные размещены на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК).

Царевич указала, что в прошлом году ничего не заработала, но получила два денежные подарка по 100 тысяч гривен от, вероятно, родственников — Царевич Натальи Игоревны и Царевич Марии Ивановны.

Судья задекларировала квартиру в Киеве площадью 63,3 кв. м, приобретенную в 2012 году, а также автомобиль Kia Rio 2016 года выпуска и купленный в том же году.