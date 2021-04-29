«Схеми»: Нардеп СН і глава бюджетного комітету Арістов під час локдауну кілька разів відвідував ресторан

Народний депутат від «Слуги народу» і голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Юрій Арістов під час локдауну в Києві щонайменше три рази відвідував столичний ресторан «Адріатік». Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях».

Спершу автомобіль, яким користується Арістов, знімальна група помітила біля ресторану «Адріатік» у центрі Києва 8 квітня (у цей період у столиці вже діяв локдаун, який дозволяє ресторанам працювати тільки навинос чи на доставку). У вікні ресторану журналісти побачили кухаря, який працював на першому поверсі, й офіціанта, який пересувався між різними поверхами закладу з підносом із посудом. Вікна на третьому поверсі ресторану були зашторені, але там горіло світло.

За годину знімальна група зафіксувала, як з третього поверху спустився чоловік і залишив ресторан через кухню — ним і виявився Арістов, з ним була група людей.

Менше ніж за тиждень, 12 квітня, журналісти знову зустріли біля ресторану «Адріатік» той же автомобіль депутата. І пізніше побачили самого Арістова, який так само, як і минулогого разу — через кухню, залишив ресторан. Утретє, 21 квітня, «Схеми» зафіксували, як він вийшов з того самого закладу у компанії Євгенії Дубінської — співзасновниці низки компаній, які спеціалізуються на наданні послуг житлово-комунального господарства.