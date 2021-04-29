«Схемы»: Нардеп СН и глава бюджетного комитета Аристов во время локдауна несколько раз посещал ресторан

Народный депутат от «Слуги народа» и глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов во время локдауна в Киеве как минимум три раза посещал столичный ресторан «Адриатик». Об этом говорится в расследовании программы «Схемы: коррупция в деталях».
Сначала автомобиль, которым пользуется Аристов, съемочная группа заметила возле ресторана «Адриатик» в центре Киев 8 апреля (в этот период в столице уже действовал локдаун, который позволяет ресторанам работать только навынос или на доставку). В окне ресторана журналисты увидели повара, который работал на первом этаже, и официанта, который передвигался между этажами заведения с подносом с посудой. Окна на третьем этаже ресторана были зашторены, но там горел свет.
Через час съемочная группа зафиксировала, как с третьего этажа спустился человек и покинул ресторан через кухню — им оказался Аристов. С ним была компания людей.
Меньше чем через неделю, 12 апреля, журналисты снова встретили возле ресторана «Адриатик» тот же автомобиль депутата. И позже увидели самого Аристова, который так же, как и в прошлый раз — через кухню, покинул ресторан. В третий раз, 21 апреля, «Схемы» зафиксировали, как он вышел из того же заведения в компании Евгении Дубинской — основательницы ряда компаний, специализирующихся на предоставлении услуг жилищно-коммунального хозяйства.
Через несколько минут после этого визита «Схемы» смогли напрямую спросить у Юрия Аристова, не нарушил ли он, по его мнению, карантинные ограничения. «Слуга народа» объяснил, что посещал заведение, чтобы «пообщаться с другом».
«У меня когда-то давно работал повар, там сейчас работает и является владельцем этого ресторана. Ну, я общаюсь на свободные темы — о том бизнесе, которым я занимался раньше», — сказал Аристов.
Нардеп отрицает, что нарушал карантин. На уточнение «Схем», что депутата неоднократно замечали в заведении в компании других посетителей и их обслуживал персонал, Аристов отметил, что ему «сложно описывать не сегодняшний день».
- Перед этим в похожей ситуации был и заместитель главы фракции «Слуга народа» Николай Тищенко, который в разгар локдауна устроил в столичном отеле Fairmont вечеринку в честь дня рождения жены. Отель заплатит штраф в 34 тысячи гривен, а сам Тищенко должен приобрести «что-то» для армии.