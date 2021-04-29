«Схемы»: Нардеп СН и глава бюджетного комитета Аристов во время локдауна несколько раз посещал ресторан

Народный депутат от «Слуги народа» и глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов во время локдауна в Киеве как минимум три раза посещал столичный ресторан «Адриатик». Об этом говорится в расследовании программы «Схемы: коррупция в деталях».

Сначала автомобиль, которым пользуется Аристов, съемочная группа заметила возле ресторана «Адриатик» в центре Киев 8 апреля (в этот период в столице уже действовал локдаун, который позволяет ресторанам работать только навынос или на доставку). В окне ресторана журналисты увидели повара, который работал на первом этаже, и официанта, который передвигался между этажами заведения с подносом с посудой. Окна на третьем этаже ресторана были зашторены, но там горел свет.

Через час съемочная группа зафиксировала, как с третьего этажа спустился человек и покинул ресторан через кухню — им оказался Аристов. С ним была компания людей.

Меньше чем через неделю, 12 апреля, журналисты снова встретили возле ресторана «Адриатик» тот же автомобиль депутата. И позже увидели самого Аристова, который так же, как и в прошлый раз — через кухню, покинул ресторан. В третий раз, 21 апреля, «Схемы» зафиксировали, как он вышел из того же заведения в компании Евгении Дубинской — основательницы ряда компаний, специализирующихся на предоставлении услуг жилищно-коммунального хозяйства.