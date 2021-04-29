Глава МОЗ Степанов: У пʼятницю до України прибуде ще 500 тисяч доз китайської вакцини Sinovac

У пʼятницю, 30 квітня, до України прибуде ще 500 тисяч доз китайської вакцини від коронавірусу Sinovac.
Про це міністр охорони здоровʼя Максим Степанов повідомив у Facebook.
У березні Україна отримала першу партію у 215 тисяч доз, а контракт загалом укладений на 1,9 мільйона.
Вводити цей препарат потрібно двома дозами. На третьому етапі випробувань вакцина показала ефективність у 50,38% і може бути дієвою проти різних штамів хвороби, а в березні «Лекхім» (компанія-посередник) зазначила, що остаточна ефективність вакцини становить понад 83,5%. Головні переваги цієї вакцини — не потребує особливих умов для зберігання та порівняно недорога. За 1 913 316 доз Україна сплатила мільярд гривень — по 504 гривні за кожну.
- Національний план вакцинації від COVID-19 передбачає, що всіх українців прищеплять за державний кошт. Цей план складається з пʼяти етапів. На останньому вакцинують усіх, хто не потрапляє до груп ризику.
- Станом на 29 квітня в Україні від коронавірусу прищепили 629 184 особи. Завершили вакцинацію (тобто отримали дві дози препарату) 10 українців. Щеплення роблять вакцинами AstraZeneca, Sinovac і Pfizer.