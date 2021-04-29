Глава Минздрава Степанов: В пятницу в Украину прибудет еще 500 тысяч доз китайской вакцины Sinovac

В пятницу, 30 апреля, в Украину доставят еще 500 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса Sinovac.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook.

В марте Украина получила первую партию в 215 тысяч доз, а контракт всего на 1,9 миллиона.

Вводить этот препарат нужно двумя дозами. На третьем этапе испытаний вакцина показала эффективность в 50,38% и может быть действенной против различных штаммов болезни, а в марте «Лекхим» (компания-посредник) отметила, что окончательная эффективность вакцины составляет более 83,5%. Главные преимущества этой вакцины — не требует особых условий для хранения и сравнительно недорогая. За 1 913 316 доз Украина заплатила миллиард гривен — по 504 гривен за каждую.