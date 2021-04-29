Новий міністр енергетики Галущенко оприлюднив свою декларацію. Його дохід склав понад 5 мільйонів гривень

Новопризначений міністр енергетики Герман Галущенко подав свою декларацію за 2020 рік. Він задекларував загалом понад 5,1 мільйона гривень доходу.

Його декларація оприлюднена на сайті Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК).

Торік Галущенко отримав майже 1,8 млн грн зарплати в держпідприємстві «Енергоатом», де обіймав посаду віцепрезидента.

Ще майже 223 тисячі заробив за сумісництвом у Київському національному університеті імені Шевченка. А понад 3,1 млн грн отримав як гонорари від Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торговій палаті.

Галущенко вказав у своїй декларації дружину Ольгу Богданову. Її дохід торік склав понад 704 тисячі гривень від підприємницької діяльності та зарплати у компанії «Простір 86», де вона є кінцевим бенефіціаром.

Міністр зберігає у готівці $152 тисячі, а на банківських рахунках тримає понад 855 тисяч гривень, $112,6 тисячі та 14 євро. Його дружина у готівці зберігає $180 тисяч, а у банку — 29,7 тисячі гривень.

Галущенко серед нерухомості задекларував будинок (площею 319,7 кв. м) у Київській області та квартиру (45,5 кв. м) у столиці. Він має ще одну квартиру (64,3 кв. м) у Києві, але у спільній власності. Також він володіє трьома земельними ділянками у Київській області.

Його дружина теж задекларувала квартиру (63,5 кв. м) у столиці у спільній власності з матірʼю.

Міністр має право користування автомобілем Mercedes GLS-350 2017 року випуску, а його дружина — автомобілем Land Rover 2018 року випуску.