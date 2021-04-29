Новый министр энергетики Галущенко обнародовал свою декларацию. Его доход составил более 5 миллионов гривен

Новоназначенный министр энергетики Герман Галущенко подал свою декларацию за 2020 год. Он всего задекларировал более 5,1 миллиона гривен дохода.
Его декларация опубликована на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК).
В прошлом году Галущенко получил почти 1,8 млн грн зарплаты в госпредприятии «Энергоатом», где занимал должность вице-президента.
Еще почти 223 тысячи гривен заработал по совместительству в Киевском национальном университете имени Шевченко. А более 3,1 млн грн получил как гонорары от Международного арбитражного суда при Международной торговой палате.
Галущенко указал в своей декларации жену Ольгу Богданову. Ее доход в прошлом году составил более 704 тысяч гривен от предпринимательской деятельности и зарплаты в компании «Простір 86», где она является конечным бенефициаром.
Министр хранит наличными $152 тысячи, а на банковских счетах держит более 855 тысяч гривен, $112,6 тысячи и 14 евро. Его жена наличными хранит $180 тысяч, а в банке — 29,7 тысячи гривен.
Галущенко из недвижимости задекларировал дом (площадью 319,7 кв. м) в Киевской области и квартиру (45,5 кв. м) в столице. У него есть еще одна квартира (64,3 кв. м) в Киеве, но в общей собственности. Также он владеет тремя земельными участками в Киевской области.
Его жена тоже задекларировала квартиру (63,5 кв. м) в столице в общей собственности с матерью.
Министр имеет право пользования автомобилем Mercedes GLS-350 2017 года выпуска, а его жена — автомобилем Land Rover 2018 года выпуска.
- Верховная Рада 29 апреля проголосовала за назначение Германа Галущенко министром энергетики. Это решение поддержали почти вся фракция «Слуги народа», половина фракции ОПзЖ вместе с Юрием Бойко и почти вся «Батьківщина».
- Предыдущего главу Минэнерго — Юрия Витренко, который исполнял обязанности министра, уволили накануне. После чего его назначили руководителем компании «Нафтогаз» вместо Андрея Коболева.