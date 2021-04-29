Нью-Йорк планує з 1 липня зняти всі антиковідні обмеження

Мер Нью-Йорку Білл де Блазіо заявив, що місто повністю скасує карантинні обмеження і відкриється 1 липня 2021 року — майже через півтора року після закриття. Про це він заявив під час етеру програми на каналі MSNBC «Ранковий Джо», повідомляє New York Post. «Ми готові до відкриття магазинів, до відкриття підприємств, офісів, театрів у повному складі. «Велике Яблуко», нарешті, готове до відкриття, тому що на сьогоднішній день у Нью-Йорку вакциновано величезну кількість людей — 6,3 мільйона вакцинацій», — сказав де Блазіо.

За його словами, кількість вакцинованих людей буде продовжувати зростати, а зараз вже зменшилось число нових випадків, госпіталізацій і з кожним днем спостерігається поліпшення ситуації. Де Блазіо зазначив, що зараз у міста основні показники щодо коронавірусу навіть нижче того рівня, який вони встановили.

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