Нью-Йорк планирует с 1 июля снять все антиковидные ограничения

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что город полностью отменит карантин и откроется 1 июля 2021 года — почти через полтора года после закрытия. Об этом он заявил во время эфира программы на канале MSNBC «Утренний Джо», сообщает New York Post. «Мы готовы к открытию магазинов, к открытию предприятий, офисов, театров в полном составе. «Большое Яблоко», наконец, готово к открытию, так как на сегодняшний день в Нью-Йорке вакцинировано огромное количество людей — 6,3 миллиона вакцинаций», — сказал де Блазио.

По его словам, количество вакцинированных людей будет продолжать расти, а сейчас уже уменьшилось число новых случаев, госпитализаций и каждый день наблюдается улучшение ситуации. Де Блазио отметил, что сейчас у города основные показатели по коронавирусу даже ниже того уровня, который они установили.

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