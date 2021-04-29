Нью-Йорк планирует с 1 июля снять все антиковидные ограничения

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что город полностью отменит карантин и откроется 1 июля 2021 года — почти через полтора года после закрытия.
Об этом он заявил во время эфира программы на канале MSNBC «Утренний Джо», сообщает New York Post.
«Мы готовы к открытию магазинов, к открытию предприятий, офисов, театров в полном составе. «Большое Яблоко», наконец, готово к открытию, так как на сегодняшний день в Нью-Йорке вакцинировано огромное количество людей — 6,3 миллиона вакцинаций», — сказал де Блазио.
По его словам, количество вакцинированных людей будет продолжать расти, а сейчас уже уменьшилось число новых случаев, госпитализаций и каждый день наблюдается улучшение ситуации.
Де Блазио отметил, что сейчас у города основные показатели по коронавирусу даже ниже того уровня, который они установили.
«Теперь у нас есть уверенность в том, что мы сможем собраться все воедино и различными способами вернуть жизнь туда, где она была, где люди могут наслаждаться прекрасным. Это будет лето в Нью-Йорке. Вы снова увидите удивительные мероприятия, культурные мероприятия. Я думаю, что люди будут стекаться в Нью-Йорк, потому что они хотят снова жить», — отметил мэр города.
Когда его спросили, объявит ли то же самое губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, де Блазио ответил, что федеральное правительство и правительство штата «всегда имели право голоса».
Напомним, что 3 марта штат Техас объявил о снятии коронавирусных ограничений и отменил обязательное ношение масок — благодаря вакцинации и терапии антителами. С 10 марта все предприятия и учреждения снова работают без ограничений.
Кроме Техаса, стало известно, что власти штатов Миссисипи, Мичиган и Луизиана объявили об ослаблении некоторых коронавирусных ограничений.
- 14 декабря 2020 года в США стартовала вакцинация. Первую дозу вакцины от Pfizer и BioNTech ввели медсестре из Нью-Йорка. США удерживают первенство по количеству инфицированных и умерших за время пандемии. Коронавирус убил больше американцев, чем Вторая мировая война.
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