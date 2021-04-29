«Кузня на Рибальському» про обшуки: Доказ свідомого доведення заводу до банкрутства

На заводі «Кузня на Рибальському», де напередодні Державне бюро розслідувань провело обшуки, заявили, що «системні незаконні дії влади ставлять підприємство на межу зупинки».

Про це йдеться у заяві заводу.

У «Кузні» вважають, що для обшуків не було «жодної юридичної необхідності». «Колектив і менеджмент заводу розцінюють [обшуки] як ще один доказ свідомого доведення підприємства до банкрутства і зриву виконання його контрактних зобов’язань перед українською армією в умовах російської агресії. ДБР вже не один рік тероризує завод і добре знає, що не було жодного випадку, коли б «Кузня» не надала наявних документів на їхню вимогу», — наголосили в заяві.

Керівництво заводу вважає, що слідчі «вийшли за межу» ухвали суду і «незаконно вилучали будь-які документи, які їм траплялися на око, а не лише ті, які визначені рішенням судді».

«Кузня» сумлінно ставиться до виконання своїх контрактних зобов’язань, в умовах не завжди вчасних розрахунків інвестує в проєкти власні кошти. І навіть залучає кредитні ресурси […] Всупереч поширюваним фейкам про нібито «надприбутковість» оборонних проєктів, вони реалізуються на межі рентабельності», — стверджують на заводі.

Підсумовуючи, там заявили про плани оскаржувати дії правоохоронців.