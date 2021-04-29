«Кузня на Рибальському» про обшуки: Доказ свідомого доведення заводу до банкрутства

На заводі «Кузня на Рибальському», де напередодні Державне бюро розслідувань провело обшуки, заявили, що «системні незаконні дії влади ставлять підприємство на межу зупинки».
Про це йдеться у заяві заводу.
У «Кузні» вважають, що для обшуків не було «жодної юридичної необхідності». «Колектив і менеджмент заводу розцінюють [обшуки] як ще один доказ свідомого доведення підприємства до банкрутства і зриву виконання його контрактних зобов’язань перед українською армією в умовах російської агресії. ДБР вже не один рік тероризує завод і добре знає, що не було жодного випадку, коли б «Кузня» не надала наявних документів на їхню вимогу», — наголосили в заяві.
Керівництво заводу вважає, що слідчі «вийшли за межу» ухвали суду і «незаконно вилучали будь-які документи, які їм траплялися на око, а не лише ті, які визначені рішенням судді».
«Кузня» сумлінно ставиться до виконання своїх контрактних зобов’язань, в умовах не завжди вчасних розрахунків інвестує в проєкти власні кошти. І навіть залучає кредитні ресурси […] Всупереч поширюваним фейкам про нібито «надприбутковість» оборонних проєктів, вони реалізуються на межі рентабельності», — стверджують на заводі.
Підсумовуючи, там заявили про плани оскаржувати дії правоохоронців.
- 28 квітня ДБР прийшло з обшуками на завод «Кузня на Рибальському» в Києві та в підрозділи корпорації «Богдан Моторс». У відомстві повідомили, що слідчі дії проходили у рамках розслідування закупівлі Міністерством оборони військової техніки, устаткування і послуг неналежної якості за завищеними цінами.
- 15 листопада 2018 року компанія Еwins Liмiтеd, яка входить до групи компаній «ТАС» Сергія Тігіпка, підписала з інвестфондом «Прайм Ессетс Кепітал» Петра Порошенка угоду про придбання заводу «Кузня на Рибальському». Пізніше стало відомо, що Ewins Limited придбала акції заводу «Кузня на Рибальському» в Києві за $236 мільйонів у фонду Порошенка і за $64 мільйони у фонду Ігоря Кононенка.
- У 2019 році НАБУ затримувало колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Посадовця та його компанію «Богдан Моторс» підозрювали в завищенні цін на автомобільну техніку для ЗСУ. Гладковський, як і його син Ігор, зараз є підозрюваними у справі про розкрадання та корупцію в оборонній промисловості.