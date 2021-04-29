«Кузня на Рыбальском» об обысках: Доказательство сознательного доведения завода до банкротства

На заводе «Кузня на Рыбальском», где накануне Государственное бюро расследований провело обыски, заявили, что «системные незаконные действия власти ставят предприятие на грань остановки». Там считают, что для обысков не было «никакой юридической необходимости».

Об этом говорится в заявлении завода.

«Коллектив и менеджмент завода расценивают [обыски] как еще одно доказательство сознательного доведения предприятия до банкротства и срыва выполнения его контрактных обязательств перед украинской армией в условиях российской агрессии. ГБР уже не один год терроризирует завод и хорошо знает, что не было ни одного случая, когда бы «Кузня» не предоставила имеющихся документов по их требованию», — отметили в заявлении.

Руководство завода считает, что следователи «вышли за грань» решения суда и «незаконно изымали любые документы, которые им попадались на глаза, а не только те, которые определены решением судьи».

«Кузня» добросовестно относится к выполнению своих контрактных обязательств, в условиях не всегда своевременных расчетов инвестирует в проекты собственные средства. И даже привлекает кредитные ресурсы [...] Вопреки распространяемым фейкам о якобы «сверхприбыльности» оборонных проектов, они реализуются на грани рентабельности», — утверждают на заводе.

Подытоживая, там заявили о планах обжаловать действия правоохранителей.