Госбюро пришло с обысками в «Богдан Моторс» и «Кузню на Рыбальском»

Государственное бюро расследований (ГБР) пришло с обысками на завод «Кузня на Рыбальском» в Киеве и в подразделения корпорации «Богдан Моторс».
Об этом «Бабелю» сообщила пресс-секретарь ГБР Ольга Чиканова.
Следственные действия в столице и некоторых областях проводят в рамках расследования закупки Министерством обороны военной техники, оборудования и услуг ненадлежащего качества по завышенным ценам.
Речь идет о дорогостоящих контрактах с Минобороны за 2015—2019 года на поставку 300 медавтомобилей Богдан 2251, более 800 грузовиков Богдан (МАЗ) 63172, а также на модернизацию и ремонт фрегата «Гетман Сагайдачный» и покупку малых бронированных артиллерийских катеров «Гюрза-М», «Кентавр» и других.
Расследуется возможное превышение полномочий чиновниками Минобороны, которые привели к растратам и некачественной модернизации (ремонту). Вышеуказанная техника не отвечает госстандартам, но уже находится в ВСУ.
- 15 ноября 2018 года компания Еwins Liмiтеd, которая входит в группу компаний «ТАС» Сергея Тигипко, подписала с инвестфондом «Прайм Эссетс Кэпитал» Петра Порошенко соглашение о приобретении завода «Кузня на Рыбальском». Позже стало известно, что Ewins Limited приобрела акции завода «Кузня на Рыбальском» в Киеве за $236 миллионов у фонда Петра Порошенко и за $64 миллиона у фонда Игоря Кононенко.
- В 2019 году НАБУ задерживало бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Чиновника и его компанию «Богдан Моторс» подозревали в завышении цен на автомобильную технику для ВСУ. Гладковский, как и его сын Игорь, сейчас являются подозреваемыми в деле о хищениях и коррупции в оборонной промышленности.