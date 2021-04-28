Госбюро пришло с обысками в «Богдан Моторс» и «Кузню на Рыбальском»

Государственное бюро расследований (ГБР) пришло с обысками на завод «Кузня на Рыбальском» в Киеве и в подразделения корпорации «Богдан Моторс».

Об этом «Бабелю» сообщила пресс-секретарь ГБР Ольга Чиканова.

Следственные действия в столице и некоторых областях проводят в рамках расследования закупки Министерством обороны военной техники, оборудования и услуг ненадлежащего качества по завышенным ценам.

Речь идет о дорогостоящих контрактах с Минобороны за 2015—2019 года на поставку 300 медавтомобилей Богдан 2251, более 800 грузовиков Богдан (МАЗ) 63172, а также на модернизацию и ремонт фрегата «Гетман Сагайдачный» и покупку малых бронированных артиллерийских катеров «Гюрза-М», «Кентавр» и других.

Расследуется возможное превышение полномочий чиновниками Минобороны, которые привели к растратам и некачественной модернизации (ремонту). Вышеуказанная техника не отвечает госстандартам, но уже находится в ВСУ.