Ватикан готовий виступити посередником на зустрічі Зеленського і Путіна

Про це повідомляє La Reppublica , посилаючись на коментар дипломата Ватикану кардинала Леонарда Сандрі.

Ватикану наразі нічого не відомо про можливу зустріч президента України Володимира Зеленського з російським президентом Володимиром Путіним , але він може за необхідності виступити посередником.

Видання пише, що Конгрегації східних церков невідомо про зустріч Зеленського і Путіна. Але, на думку Сандрі, посередництво Святого Престолу можливе лише в результаті роботи Мінської групи.

Водночас, додає видання, Сандрі стверджує, що Папа Франциск може долучитися, як «він вже зробив, щоб допомогти примиренню в інших випадках».

Нагадаємо, Зеленський напередодні наголосив, що зустріч із Путіним обов’язково відбудеться. Український лідер пропонує провести її у Ватикані. За його словами, Ватикан — «ідеальне місце для діалогу про мир».