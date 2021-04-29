Ватикан готовий виступити посередником на зустрічі Зеленського і Путіна

Ватикану наразі нічого не відомо про можливу зустріч президента України Володимира Зеленського з російським президентом Володимиром Путіним, але він може за необхідності виступити посередником.
Про це повідомляє La Reppublica, посилаючись на коментар дипломата Ватикану кардинала Леонарда Сандрі.
Видання пише, що Конгрегації східних церков невідомо про зустріч Зеленського і Путіна. Але, на думку Сандрі, посередництво Святого Престолу можливе лише в результаті роботи Мінської групи.
Водночас, додає видання, Сандрі стверджує, що Папа Франциск може долучитися, як «він вже зробив, щоб допомогти примиренню в інших випадках».
Нагадаємо, Зеленський напередодні наголосив, що зустріч із Путіним обов’язково відбудеться. Український лідер пропонує провести її у Ватикані. За його словами, Ватикан — «ідеальне місце для діалогу про мир».
- Зеленський 20 квітня у відеозверненні запропонував Путіну провести зустріч на Донбасі, де триває війна. За його словами, на зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки» пролунала пропозиція провести зустріч на лінії розмежування на Донбасі, щоб на власні очі побачити війну.
- 22 квітня Путін заявив, що якщо Зеленський хоче обговорювати з ним питання Донбасу, то йому потрібно напряму спілкуватися з ватажками бойовиків «ЛДНР». Але «якщо йдеться про розвиток двосторонніх відносин», то запропонував зустрітися в Москві «в будь-який зручний час».
- Згодом глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що вважає «некоректним» запрошувати Путіна на перемовини до Києва, адже той дав зрозуміти, що на Донбас не поїде.