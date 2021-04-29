Ватикан готов выступить посредником на встрече Зеленского и Путина

Об этом сообщает La Reppublica , ссылаясь на комментарий дипломата Ватикана кардинала Леонардо Сандри.

Ватикану пока ничего не известно о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным , но при необходимости он может выступить посредником.

Издание пишет, что Конгрегации восточных церквей неизвестно о встрече Зеленского и Путина. Но, по мнению Сандри, посредничество Святого Престола возможно только в результате работы Минской группы.

В то же время, добавляет издание, Сандри утверждает, что Папа Франциск может присоединиться, как «он уже делал, чтобы помочь примирению в других случаях».

Напомним, Зеленский накануне отметил, что встреча с Путиным обязательно состоится. Украинский лидер предлагает провести ее в Ватикане. По его словам, Ватикан — «идеальное место для диалога о мире».