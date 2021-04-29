Ватикан готов выступить посредником на встрече Зеленского и Путина

Ватикану пока ничего не известно о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным, но при необходимости он может выступить посредником.
Об этом сообщает La Reppublica, ссылаясь на комментарий дипломата Ватикана кардинала Леонардо Сандри.
Издание пишет, что Конгрегации восточных церквей неизвестно о встрече Зеленского и Путина. Но, по мнению Сандри, посредничество Святого Престола возможно только в результате работы Минской группы.
В то же время, добавляет издание, Сандри утверждает, что Папа Франциск может присоединиться, как «он уже делал, чтобы помочь примирению в других случаях».
Напомним, Зеленский накануне отметил, что встреча с Путиным обязательно состоится. Украинский лидер предлагает провести ее в Ватикане. По его словам, Ватикан — «идеальное место для диалога о мире».
- Зеленский 20 апреля в видеообращении предложил Путину провести встречу на Донбассе, где идет война. По его словам, во время встречи советников лидеров «нормандской четверки» прозвучало предложение провести встречу на линии разграничения на Донбассе, чтобы воочию увидеть войну.
- 22 апреля Путин заявил, что если Зеленский хочет обсуждать с ним вопросы Донбасса, ему нужно напрямую общаться с главарями боевиков «ЛДНР». Но «если же речь идет о развитии двусторонних отношений», то предложил встретиться в Москве «в любое удобное время».
- Впоследствии глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что считает «некорректным» приглашать Путина на переговоры в Киев, ведь тот дал понять, что на Донбасс не поедет.