ЄС звинуватив Росію та Китай у кампаніях із підриву довіри до західних вакцин

Європейський Союз вважає, що Росія та Китай проводять цілеспрямовані кампанії із підриву довіри до західних вакцин від коронавірусу.

Про це йдеться у звіті ЄС.

Там зазначають, що обидві держави активно просувають у світі власні вакцини, але їхня «вакцинна дипломатія» супроводжується фейками та маніпуляціями. Для цього Китай та Росія використовують соцмережі та свої державні ЗМІ.

Зокрема, проросійські ЗМІ намагалися підірвати суспільну довіру до Європейського агентства з лікарських засобів, яке реєструє вакцини у ЄС. У Росії ставили під сумнів процедури та політичну неупередженість.