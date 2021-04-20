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Чехія відмовилася від намірів придбати російську вакцину «Супутник V»

Автор:
Олег Панфілович
Дата:
Чехія відмовилася від намірів придбати російську вакцину «Супутник V»

Пресслужба уряду Казахстану

Чехія відмовилася від планів придбати російську вакцину від коронавірусу «Супутник V».

Про це повідомляє видання Lidove Noviny.

«Наш єдиний шлях — зосередитись на вакцинах, які надходять через ЄС і схвалені Європейським агентством з лікарських засобів. Я вважаю, що ми можемо також відкрити цю тему в дискусіях із союзниками», — сказав віцепрем’єр Чехії, глава МВС і в. о. міністра закордонних справ Ян Гамачек.

Як пише «Європейська правда», ще тиждень тому Гамачек планував поїздку до РФ. У Москві він хотів домовитись про можливі поставки російської вакцини після її затвердження Європейським агентством з лікарських засобів, однак скасував поїздку.