Чехія відмовилася від намірів придбати російську вакцину «Супутник V»

Чехія відмовилася від планів придбати російську вакцину від коронавірусу «Супутник V».
Про це повідомляє видання Lidove Noviny.
«Наш єдиний шлях — зосередитись на вакцинах, які надходять через ЄС і схвалені Європейським агентством з лікарських засобів. Я вважаю, що ми можемо також відкрити цю тему в дискусіях із союзниками», — сказав віцепрем’єр Чехії, глава МВС і в. о. міністра закордонних справ Ян Гамачек.
Як пише «Європейська правда», ще тиждень тому Гамачек планував поїздку до РФ. У Москві він хотів домовитись про можливі поставки російської вакцини після її затвердження Європейським агентством з лікарських засобів, однак скасував поїздку.
- На початку квітня премʼєр-міністр Чехії Адрій Бабіш звільниив міністра охорони здоровʼя Яна Блатни. Він виступав проти використання російської вакцини від коронавірусу до затвердження її європейським регулятором.
- 18 квітня Бабіш заявив, що ГРУ Росії може бути причетним до масштабних вибухів боєприпасів на складі у Врбетіце в жовтні та грудні 2014 року. Тоді загинули дві людини, а збитки від вибухів оцінюють у кілька мільйонів крон.
- Як наслідок Чехія вирішила вислати 18 російських дипломатів, у відповідь на що РФ вислала 20 чеських дипломатів. У Росії звинувачення у причетності до вибухів назвали «фокусами» і побачили в цьому «американський слід».