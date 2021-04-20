Чехія відмовилася від намірів придбати російську вакцину «Супутник V»

Чехія відмовилася від планів придбати російську вакцину від коронавірусу «Супутник V».

Про це повідомляє видання Lidove Noviny.

«Наш єдиний шлях — зосередитись на вакцинах, які надходять через ЄС і схвалені Європейським агентством з лікарських засобів. Я вважаю, що ми можемо також відкрити цю тему в дискусіях із союзниками», — сказав віцепрем’єр Чехії, глава МВС і в. о. міністра закордонних справ Ян Гамачек.

Як пише «Європейська правда», ще тиждень тому Гамачек планував поїздку до РФ. У Москві він хотів домовитись про можливі поставки російської вакцини після її затвердження Європейським агентством з лікарських засобів, однак скасував поїздку.