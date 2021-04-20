Чехия отказалась от намерений приобрести российскую вакцину «Спутник V»

Чехия отказалась от планов приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
Об этом сообщает издание Lidove Noviny.
«Наш единственный путь — сосредоточиться на вакцинах, которые поступают через ЕС и одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам. Я считаю, что мы можем также открыть эту тему в дискуссиях с союзниками», — сказал вице-премьер Чехии, глава МВД и и. о. министра иностранных дел Ян Гамачек.
Как пишет «Европейская правда», еще неделю назад Гамачек планировал поездку в РФ. В Москве он хотел договориться о возможных поставках российской вакцины после ее утверждения Европейским агентством по лекарственным средствам, однако отменил поездку.
- В начале апреля премьер-министр Чехии Адрей Бабиш уволил министра здравоохранения Яна Блатны. Он выступал против использования российской вакцины от коронавируса до утверждения ее европейским регулятором.
- 18 апреля Бабиш заявил, что ГРУ России может быть причастно к масштабным взрывам боеприпасов на складе во Врбетице в октябре и декабре 2014 года. Тогда погибли два человека, а ущерб от взрывов оценивается в несколько миллионов крон.
- Как следствие Чехия решила выслать 18 российских дипломатов, на что сразу последовал ответ от РФ, которая высылает 20 чешских дипломатов. В России обвинения в причастности к взрывам назвали «фокусами» и увидели в этом «американский след».