Чехия отказалась от намерений приобрести российскую вакцину «Спутник V»

Чехия отказалась от планов приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Об этом сообщает издание Lidove Noviny.

«Наш единственный путь — сосредоточиться на вакцинах, которые поступают через ЕС и одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам. Я считаю, что мы можем также открыть эту тему в дискуссиях с союзниками», — сказал вице-премьер Чехии, глава МВД и и. о. министра иностранных дел Ян Гамачек.

Как пишет «Европейская правда», еще неделю назад Гамачек планировал поездку в РФ. В Москве он хотел договориться о возможных поставках российской вакцины после ее утверждения Европейским агентством по лекарственным средствам, однако отменил поездку.