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ЕС обвинил Россию и Китай в кампаниях по подрыву доверия к западным вакцинам

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:
ЕС обвинил Россию и Китай в кампаниях по подрыву доверия к западным вакцинам

Tim Reckmann / Flickr

Европейский Союз считает, что Россия и Китай проводят целенаправленные кампании по подрыву доверия к западным вакцинам от коронавируса.

Об этом говорится в отчете ЕС.

Там отмечают, что оба государства активно продвигают в мире собственные вакцины, но их «вакцинная дипломатия» сопровождается фейками и манипуляциями. Для этого Китай и Россия используют соцсети и свои государственные СМИ.

В частности, пророссийские СМИ пытались подорвать общественное доверие к Европейскому агентству по лекарственным средствам, которое регистрирует вакцины в ЕС. В России ставили под сомнение процедуры и политическую беспристрастность.

Также в России есть и несколько нарративов, которые направлены на конкретные страны. В частности, обвинения Украины в «геноциде» из-за отказа покупать «Спутник V», критику Грузии за отказ покупать «Спутник V», и одобрение беларусского правительства в борьбе с коронавирусом и сотрудничестве в этом с Москвой.

В то же время Китай пытается представить свои вакцины как «глобальное общественное благо» и уверяет, что они доступны и стабильны в поставках. Зато западные вакцины там обвиняют в политизации процесса и создании «вакцинного разрыва».