ЕС обвинил Россию и Китай в кампаниях по подрыву доверия к западным вакцинам

Европейский Союз считает, что Россия и Китай проводят целенаправленные кампании по подрыву доверия к западным вакцинам от коронавируса.
Об этом говорится в отчете ЕС.
Там отмечают, что оба государства активно продвигают в мире собственные вакцины, но их «вакцинная дипломатия» сопровождается фейками и манипуляциями. Для этого Китай и Россия используют соцсети и свои государственные СМИ.
В частности, пророссийские СМИ пытались подорвать общественное доверие к Европейскому агентству по лекарственным средствам, которое регистрирует вакцины в ЕС. В России ставили под сомнение процедуры и политическую беспристрастность.
Также в России есть и несколько нарративов, которые направлены на конкретные страны. В частности, обвинения Украины в «геноциде» из-за отказа покупать «Спутник V», критику Грузии за отказ покупать «Спутник V», и одобрение беларусского правительства в борьбе с коронавирусом и сотрудничестве в этом с Москвой.
В то же время Китай пытается представить свои вакцины как «глобальное общественное благо» и уверяет, что они доступны и стабильны в поставках. Зато западные вакцины там обвиняют в политизации процесса и создании «вакцинного разрыва».
- Ряд зарубежных ученых требуют у разработчиков вакцины «Спутник V» предоставить больше данных об исследовании. Также они просят журнал The Lancet опубликовать первичные данные о вакцине, которые не были обнародованы, что спровоцировало скандал в научных кругах. Ученые хотят убедиться в достоверности данных, но в России отказывают.
- Некоторые страны Европы отказываются от российской вакцины, как и Украина, но ряд государств готовы ее покупать. Среди них Австрия и Германия.