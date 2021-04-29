ЕС обвинил Россию и Китай в кампаниях по подрыву доверия к западным вакцинам

Европейский Союз считает, что Россия и Китай проводят целенаправленные кампании по подрыву доверия к западным вакцинам от коронавируса.

Об этом говорится в отчете ЕС.

Там отмечают, что оба государства активно продвигают в мире собственные вакцины, но их «вакцинная дипломатия» сопровождается фейками и манипуляциями. Для этого Китай и Россия используют соцсети и свои государственные СМИ.

В частности, пророссийские СМИ пытались подорвать общественное доверие к Европейскому агентству по лекарственным средствам, которое регистрирует вакцины в ЕС. В России ставили под сомнение процедуры и политическую беспристрастность.