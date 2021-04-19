Австрия согласилась приобрести 1 миллион доз российской вакцины «Спутник V»

Правительство Австрии согласилось закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» после того, как ее зарегистрирует Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Об этом говорится в заявлении канцлера Себастьяна Курца, которое цитирует крупнейшая газета в Австрии Kronen Zeitung.
«Мы договорились о покупке 1 миллиона доз вакцины «Спутник», которая используется уже более чем в 50 странах. Мы надеемся на быструю регистрацию европейским регулятором EMA, потому что каждая дополнительная вакцина поможет нам спасти жизнь, сохранить рабочие места и быстрее вернуться к нормальной жизни», — заявил Курц.
Колоть вакцину австрийцам начнут после регистрации европейским регулятором.
Напомним, что 4 марта Евросоюз начал рассмотрение российской вакцины «Спутник V» в ускоренном режиме. Однако в европейском регуляторе сомневаются в эффективности этой разработки. Там отмечают, что данных для ее определения недостаточно, и называют препарат «русской рулеткой».
- Медицинский журнал The Lancet опубликовал итоги третьей фазы испытаний препарата «Спутник V». Вакцина оказалась эффективной на 91,6%, ранее ее создатели заявляли о 95%.
- Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что в Украине российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» регистрировать не будут. В то же время президент Владимир Зеленский отметил, что Россия пользуется отсутствием вакцин в Украине, а потому активно предлагает свою, но он не может на это предложение согласиться, поскольку «не может рисковать здоровьем граждан».