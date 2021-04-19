Австрия согласилась приобрести 1 миллион доз российской вакцины «Спутник V»

Правительство Австрии согласилось закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» после того, как ее зарегистрирует Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Об этом говорится в заявлении канцлера Себастьяна Курца, которое цитирует крупнейшая газета в Австрии Kronen Zeitung.

«Мы договорились о покупке 1 миллиона доз вакцины «Спутник», которая используется уже более чем в 50 странах. Мы надеемся на быструю регистрацию европейским регулятором EMA, потому что каждая дополнительная вакцина поможет нам спасти жизнь, сохранить рабочие места и быстрее вернуться к нормальной жизни», — заявил Курц.

Колоть вакцину австрийцам начнут после регистрации европейским регулятором.

Напомним, что 4 марта Евросоюз начал рассмотрение российской вакцины «Спутник V» в ускоренном режиме. Однако в европейском регуляторе сомневаются в эффективности этой разработки. Там отмечают, что данных для ее определения недостаточно, и называют препарат «русской рулеткой».