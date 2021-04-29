В Україні виявили понад 11 тисяч нових заражених коронавірусом

В Україні за минулу добу, 28 квітня, коронавірусом заразилися 11 627 людей. Серед них 518 дітей та 259 медиків.

Про це у своєму Facebook повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Водночас понад 18 тисяч людей за добу одужали від хвороби, але 387 — померли внаслідок ускладнень.

Найбільше випадків за добу виявили у Харківській (1 203), Дніпропетровській (1 021), Києві (940), Донецькій (809) та Львівській (667) областях.

Темпи вакцинації від коронавірусу значно виросли — за минулу добу вакцинували 70 тисяч людей. Загалом першу дозу вакцини отримали майже 630 тисяч людей, а обидві дози — 10.