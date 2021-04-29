В Украине выявили более 11 тысяч новых зараженных коронавирусом

В Украине за минувшие сутки, 28 апреля, коронавирусом заразились 11 627 человек. Среди них 518 детей и 259 медиков.

Об этом в своем Facebook сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

В то же время более 18 тысяч человек за сутки выздоровели от болезни, но 387 — умерли в результате осложнений.

Больше всего случаев за сутки выявили в Харьковской (1 203), Днепропетровской (1 021), Киеве (940), Донецкой (809) и Львовской (667) областях.

Темпы вакцинации от коронавируса значительно выросли — за минувшие сутки вакцинировали 70 тысяч человек. В целом первую дозу вакцины получили почти 630 тысяч человек, а обе дозы — 10.