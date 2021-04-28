В Украине за сутки почти 10 тысяч новых больных коронавирусом. Тех, кто выздоровел, — вдвое больше

В Украине за минувшие сутки (27 апреля) коронавирус выявили у 9 590 новых больных, среди них 451 ребенок и 217 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За минувшие сутки в результате осложнений от коронавируса умер 441 больной, выздоровели — 20 062. В больницы в течение суток госпитализировали 3 623 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировали в Киеве (1 070), Харьковской (818), Донецкой (811), Днепропетровской (584) и Львовской (530) областях.

Общее количество заражений в Украине за все время пандемии возросло до 2 047 838 случаев (выздоровели 1 616 891 человек). Умерли 43 391 больной.

Что касается вакцинации против коронавируса, то за прошедшие сутки прививки сделали 19 590 лиц. С начала кампании вакцинации первую дозу получили 558 714 человек. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 9 человек.