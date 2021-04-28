В Україні за добу майже 10 тисяч нових хворих на коронавірус. Тих, хто одужав, — удвічі більше

В Україні за минулу добу (27 квітня) коронавірус виявили у 9 590 нових хворих, серед них 451 дитина та 217 медпрацівників.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
За минулу добу внаслідок ускладнень від коронавірусу помер 441 хворий, одужали — 20 062. До лікарень протягом доби госпіталізували 3 623 осіб.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрували у Києві (1 070), Харківській (818), Донецькій (811), Дніпропетровській (584) та Львівській (530) областях.
Загальна кількість заражень в Україні за весь час пандемії зросла до 2 047 838 випадків (одужали 1 616 891 особа). Помер 43 391 хворий.
Що стосується вакцинації проти коронавірусу, то за минулу добу щеплення зробили 19 590 особам. З початку кампанії вакцинації першу дозу отримали 558 714 осіб. Завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 9 осіб.
- 27 квітня міністр охорони здоровʼя Максим Степанов оголосив про спад рівня захворюваності та поступовий вихід України з третьої хвилі коронавірусу. А за даними Національної академії наук (НАН), Україна також пройшла пік смертей від коронавірусу.
- На цьому тижні (ймовірно) з «червоної» зони вийдуть Київська, Запорізька і Полтавська області, а також Київ.