Туреччина оголосила про закупівлю 50 мільйонів доз російської вакцини «Супутник V»

Міністр охорони здоровʼя Туреччини Фахреттін Коджа оголосив про підписання угоди на поставку до країни 50 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу «Супутник V».
Про це повідомляють телеканал NTV і Hurriyet Daily News.
Поставки здійснюватимуть партіями, перша очікується у травні.
Коджа заявив, що країна вирішила домовитися про вакцину, оскільки зараз йде остання стадія її схвалення турецьким регулятором. «Супутник V» затвердять для екстреного використання.
Зараз у країні вакцинують препаратами від Sinovac і Pfizer-BioNTech.
- У грудні минулого року Туреччина відмовилася купувати російську вакцину, оскільки Росія не провела відповідні лабораторні дослідження. Туреччина, однак, почала токсикологічні випробування вакцини.
- Низка зарубіжних науковців вимагають у розробників вакцини «Супутник V» надати більше даних про дослідження. Також вони просять журнал The Lancet опублікувати первинні дані про вакцину, які не були оприлюднені, що спровокувало скандал у наукових колах. Учені хочуть переконатися у вірогідності даних, але в Росії відмовляють.
- Деякі країни Європи відмовляються від російської вакцини, як й Україна, але низка держав готові її купувати. Серед них Австрія та Німеччина.