Турция объявила о закупке 50 миллионов доз российской вакцины «Спутник V»

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа объявил о подписании соглашения на поставку в страну 50 миллионов доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Об этом сообщают телеканал NTV и Hurriyet Daily News.

Поставки будут проводить партиями, первая ожидается в мае.

Коджа заявил, что страна решила договориться о вакцине, поскольку сейчас идет последняя стадия ее одобрения турецким регулятором. «Спутник V» утвердят для экстренного использования.

Сейчас в стране вакцинируют препаратами от Sinovac и Pfizer-BioNTech.