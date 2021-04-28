Турция объявила о закупке 50 миллионов доз российской вакцины «Спутник V»

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа объявил о подписании соглашения на поставку в страну 50 миллионов доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Об этом сообщают телеканал NTV и Hurriyet Daily News.
Поставки будут проводить партиями, первая ожидается в мае.
Коджа заявил, что страна решила договориться о вакцине, поскольку сейчас идет последняя стадия ее одобрения турецким регулятором. «Спутник V» утвердят для экстренного использования.
Сейчас в стране вакцинируют препаратами от Sinovac и Pfizer-BioNTech.
- В декабре прошлого года Турция отказалась закупать российскую вакцину, поскольку Россия не провела соответствующие лабораторные исследования. Турция однако начала токсикологические испытания вакцины.
- Ряд зарубежных ученых требуют у разработчиков вакцины «Спутник V» предоставить больше данных об исследовании. Также они просят журнал The Lancet опубликовать первичные данные о вакцине, которые не были обнародованы, что спровоцировало скандал в научных кругах. Ученые хотят убедиться в достоверности данных, но в России отказывают.
- Некоторые страны Европы отказываются от российской вакцины, как и Украина, но ряд государств готовы ее покупать. Среди них Австрия и Германия.