У Луганській області викрили групу терористів, які планували отруїти українських військових хлором

Як зазначається, у двох учасників викритої групи вилучили засоби для збирання та передавання інформації щодо оборонної сфери України співробітнику так званого міністерства держбезпеки «ЛНР».

За даними слідства, учасники групи збиралися розпорошити отруйну речовину у приміщеннях одного з об’єктів інженерної інфраструктури області, де тимчасово дислокується підрозділ ЗСУ.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

У Луганській області викрили терористичну групу, яка планувала розпорошити хлор у місці дислокації військових.

Також в Офісі генпрокурора запевнили, що зловмисники отримували дані про розташування українських оборонних обʼєктів, позиції та переміщення військової техніки, зокрема від військовослужбовця ЗСУ.

Наразі організатора групи затримали, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258—3 (створення терористичної групи) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри всім учасникам групи та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.