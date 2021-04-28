В Луганской области разоблачили группу террористов, которые планировали отравить украинских военных хлором

Как отмечается, у двух участников разоблаченной группы изъяли средства для сбора и передачи информации относительно оборонной сферы Украины сотруднику так называемого министерства госбезопасности «ЛНР».

По данным следствия, участники группы собирались распылить отравляющее вещество в помещениях одного из объектов инженерной инфраструктуры области, где временно дислоцируется подразделение ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

В Луганской области разоблачили террористическую группу, которая планировала распылить хлор в месте дислокации военных.

Также в Офисе генпрокурора заверили, что злоумышленники получали данные о расположении украинских оборонных объектов, позициях и перемещении военной техники, в частности, от военнослужащего ВСУ.

Сейчас организатора группы задержали, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 258—3 (создание террористической группы) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения всем участникам группы и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.