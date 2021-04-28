Член атестаційної колегії: Дисертацію Киви можуть направити на повторне рецензування

Дисертацію нардепа від «Опозиційної платформи — За життя» Іллі Киви ще можуть направити на повторне рецензування. Остаточне рішення щодо присудження йому наукового ступеня ухвалюватиме атестаційна колегія Міністерства освіти і науки.

Про це заявила нардепка Юлія Гришина, яка є членом атестаційної комісії Міносвіти, повідомляє «Радіо Свобода».

За її словами, після рішення вченої ради, яка 26 квітня підтримала захист дисертації Киви і присудження йому наукового ступеня, ця справа направляється вже на розгляд Міністерства — там її надішлють експертній раді.

«Тобто ще є експертна рада, яка буде перевіряти безпосередньо текст цієї дисертації. І потім, якщо будуть якісь питання, але я так розумію, що враховуючи великий резонанс, може бути така ситуація, що цю дисертацію направлять ще на повторне рецензування в іншу спеціалізовану вчену раду», — розповіла Гришина.

Після цього, за її словами, дисертацію з висновками мають повернути до атестаційної колегії, яка вже ухвалить остаточне рішення про присудження наукового ступеня.

«Атестаційна колегія має право враховувати різні моменти щодо безпосередньо і процедури захисту, і щодо змісту цієї роботи», — зазначила Гришина.

Атестаційна колегія МОН затверджує рішення про захист кандидатської дисертації. Згідно з постановою Кабінету міністрів «Про затвердження порядку присудження наукових ступенів», строк розгляду у МОН дисертації здобувача наукового ступеня кандидата наук не повинен перевищувати чотири місяці. Атестаційна комісія проведе експертизу дисертації, чи відповідає вона критеріям, і оприлюднить свої висновки.