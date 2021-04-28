Член аттестационной коллегии: Диссертацию Кивы могут направить на повторное рецензирование

Диссертацию нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильи Кивы еще могут направить на повторное рецензирование. Окончательное решение о присуждении ему ученой степени будет принимать аттестационная коллегия Министерства образования и науки.

Об этом заявила нардеп Юлия Гришина, которая является членом аттестационной комиссии Минобразования, сообщает «Радио Свобода».

По ее словам, после решения ученого совета, который 26 апреля поддержал защиту диссертации Кивы и присуждение ему ученой степени, это дело направляется уже на рассмотрение министерства — там его направят экспертному совету.

«То есть еще экспертный совет, который будет проверять непосредственно текст этой диссертации. И потом, если будут какие-то вопросы, но я так понимаю, что, учитывая большой резонанс, может быть такая ситуация, что эту диссертацию направят еще на повторное рецензирование в другой специализированный ученый совет», — рассказала Гришина.

После этого, по ее словам, диссертацию с выводами должны вернуть в аттестационную коллегию, которая уже примет окончательное решение о присуждении ученой степени.

«Аттестационная коллегия вправе учитывать разные моменты и по процедуре защиты, и по содержанию этой работы», — отметила Гришина.

Аттестационная коллегия МОН утверждает решение о защите кандидатской диссертации. Согласно постановлению Кабинета министров «Об утверждении порядка присуждения ученых степеней», срок рассмотрения в МОН диссертации соискателя ученой степени кандидата наук не должен превышать четырех месяцев. Аттестационная комиссия проведет экспертизу диссертации, соответствует ли она критериям, и обнародует свои выводы.