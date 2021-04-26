Bihus.Info: Нардеп Кива солгал об участии в научных конференциях и подделал справки в диссертации

Нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива указал в своей диссертации выступления на научно-практических конференциях, в которых он в действительности не участвовал.

Об этом говорится в расследовании проекту Bihus.Info.

В частности, Кива ссылается на участие в научных конференциях Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП) в 2018-19 годах, а его выступления якобы были опубликованы в официальных сборниках по итогам этих конференций. Проанализировав эти сборники, журналисты обнаружили, что выступления Кивы отсутствуют. Также информацию об участии Кивы опровергли и в самом МАУП.

Кроме того, журналисты обратили внимание на путаницу в источниках и использовании Кивой несуществующих терминов. Журналисты пытались получить комментарии от научных оппонентов Кивы, которые в итоге единогласно одобрили его работу, но те отказали.

Журналисты также выяснили, что Кива сопроводил свою работу четырьмя справками. Одна из них — от Офиса генерального прокурора. В самом ОГПУ заявили, что не выдавали такой справки, однако на документе присутствует печать Офиса генпрокурора. Также справки выдавал комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности и МАУП. Последнюю справку выдала организация «Всеукраинская ассамблея докторов наук по государственному управлению». Журналисты обнаружили, что подпись руководителя организации на этом документе не совпадает с его подписью на других документах. После соответствующего запроса журналистов, на сайте Институте подготовки кадров Государственной службы занятости, где защищал диссертацию Кива, изменили набор документов, а указанную справку подписало уже другое лицо.