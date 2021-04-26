Нардеп Кива защитил диссертацию и стал кандидатом наук. Члены комиссии проголосовали единогласно

Народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию и стал кандидатом наук по государственному управлению. Защита проходила в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости.

Об этом сообщают «Украинская правда» и «Громадське».

Защита длилась с 10:00 до 13:00. Члены комиссии проголосовали единогласно — 13 голосов за.

Тема диссертации Киви — «Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)».

Во время защиты трое неизвестных мужчин блокировали вход в аудиторию. На вопрос журналистов, кто эти мужчины в черном, Кива сказал: «Студенты или аспиранты». СМИ отмечают, что эти мужчины сопровождали Киву в уборную и оберегали его от журналистов.